Novo marco para o empreendedorismo

A noite do dia 12 de setembro de 2024 ficará marcada na história do empreendedorismo brasileiro com a abertura oficial do XIII Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e do XVII Encontro Nacional de Líderes das Micro e Pequenas Empresas. O evento, realizado no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, reuniu líderes do setor, empresários e autoridades em uma celebração do potencial e da importância das micro e pequenas empresas no desenvolvimento econômico do país.

A cerimônia de abertura contou com a presença destacada do Ministro Nacional das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, e do Secretário do Ministério Nacional das Micro e Pequenas Empresas, Maurício Juvenal, o Presidente da CONAMPE, Ercílio Santinoni e o Presidente da AMPESBA, Agnaldo Joaquim / Durhunga. Eles desempenharam papéis centrais no evento, ressaltando o compromisso do governo com o setor e destacando as políticas recentes voltadas para o fomento do empreendedorismo.

Em seu discurso de abertura, o Ministro Márcio França ressaltou a importância do evento para o fortalecimento das micro e pequenas empresas nas regiões Norte e Nordeste. França enfatizou o papel vital que esses empreendimentos desempenham na economia local e nacional, afirmando que o governo está empenhado em criar um ambiente de negócios mais favorável. “As micro e pequenas empresas são o motor da nossa economia. Este congresso representa uma oportunidade ímpar para discutirmos soluções, trocar experiências e avançar em conjunto rumo a um futuro mais próspero para todos os empreendedores brasileiros”, declarou o Ministro.

O Secretário Maurício Juvenal também teve um papel fundamental na abertura, destacando as iniciativas recentes para a simplificação de processos e a redução da burocracia que visam apoiar os pequenos negócios. Juvenal enfatizou o compromisso do Ministério em ouvir as demandas dos empreendedores e adaptar as políticas públicas para melhor atender às suas necessidades. “Estamos aqui para ouvir, aprender e colaborar. O nosso objetivo é tornar a jornada empreendedora mais fácil e acessível para todos”, afirmou.

o presidente da AMPESBA e da FAMPEC-BA, diretor da CONAMPE e Membro do Fórum Permanente do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – MEMP, Agnaldo Joaquim Durhunga, destacou a importância estratégica das micro e pequenas empresas para a economia brasileira. Durhunga enfatizou que esses empreendimentos são fundamentais para a geração de empregos e para o desenvolvimento regional, especialmente em um cenário de desafios econômicos e financeiros. Em seu discurso, ele também ressaltou a necessidade de políticas públicas mais eficazes e de apoio contínuo para fomentar a inovação e a competitividade desses negócios. A abordagem de Durhunga reflete um compromisso com o fortalecimento do setor, que representa uma parte significativa do tecido econômico nacional.

Ercílio Santinoni, presidente da CONAMPE e do Conselho Deliberativo do SEBRAE-PR, Membro do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE e Coordenador do Fórum Permanente do Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), destacou a importância vital das micro e pequenas empresas para o crescimento econômico do Brasil. Santinoni salientou que, em um contexto de transformação e desafios econômicos, essas empresas desempenham um papel crucial na inovação, na geração de empregos e no fortalecimento das economias locais. Ele também abordou a necessidade de uma colaboração mais estreita entre o setor privado e as instituições de apoio, como o SEBRAE, para superar obstáculos e garantir um ambiente mais favorável ao desenvolvimento sustentável desses negócios. O discurso de Santinoni reforçou o compromisso em promover políticas e iniciativas que fortaleçam a resiliência e a competitividade das micro e pequenas empresas em todo o país.

O evento aconteceu nos dias 12 e 13 de setembro, e foi um ponto de encontro para discussões frutíferas, além de uma plataforma para o desenvolvimento de novas parcerias e estratégias voltadas para o crescimento sustentável das micro e pequenas empresas. A presença de grandes líderes nacionais e a participação ativa de empresários locais reforçaram o impacto positivo e a relevância desse congresso para o futuro do empreendedorismo no Brasil.