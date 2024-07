O Boticário apresenta novo Coffee Addictive

Sedução e irreverência são características essenciais para manter qualquer relacionamento em dia. Pensando nisso, Coffee, uma das principais marcas de perfumaria do Boticário, traz o lançamento de uma dupla de fragrâncias inspiradas nos sofisticados drinks, o agito das festas e a potência do desejo, combinando frutalidade e frescor com a sensualidade sofisticada e viciante do café e de notas adocicadas. A partir do dia 1º de julho, Coffee Addictive chega em todos os canais do Boticário e promete agitar a rotina, como uma opção e convite para surpreender quem se ama.

O segredinho do lançamento de perfumaria são as notas vindas da infusão do café arábica que, combinadas com o dulçor da baunilha e do âmbar, respectivamente, revelam duas fragrâncias deliciosamente envolventes. Coffee Addictive Oriental Frutal carrega uma perfumação sedutora, com topo de frutas vermelhas combinada com a feminilidade das flores de jasmim e rosas e um toque adocicado da baunilha. Já o Coffee Addictive Oriental Aromático une notas de topo com o frescor aromático do cardamomo e noz-moscada, com corpo composto por lavanda e alecrim, e fundo de cedro, âmbar e as notas de café.

“As fragrâncias de Coffee são reconhecidas por despertarem diferentes sensações por meio de um olfativo marcante. Sabendo disso, nosso time de especialistas em perfumaria selecionou matérias-primas potentes que trazem um olfativo conectado à sedução e desejo para marcar a chegada de Coffee Addictive em nosso portfólio. Em ambas as composições, o café arábica está presente e ganha protagonismo em uma versão toast – com equilíbrio de nuances sensuais e envolventes como a baunilha e as notas ambaradas, trazendo uma nova perspectiva conectada com a sofisticação noturna”, comenta Patricia Angelucci, diretora de Categoria do Grupo Boticário.

Como oportunidade de compra, entre os dias 1º e 27 de julho, as fragrâncias Coffee Addictive contam com desconto especial de 20% em todos os canais de compras do Boticário. Nas lojas físicas e no e-commerce da marca pelo link. Ainda é possível realizar a compra pelo aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS e fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo Boticário Encontre.