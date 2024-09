OAB de Ilhéus vai ao TST em Brasília

O presidente da OAB Subseção de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino, participou na terça, 20 de agosto em Brasília, de uma reunião com o presidente do TST – Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Lelio Bentes, além do Ministro Alberto Balazeiro, a presidente da OAB-BA, Dra. Daniela Borges; os Conselheiros Federais, Dr. Luiz Coutinho e Dra. Mariana Oliveira; também contou com o decano Conselheiro Seccional Dr. Carlos Medauar. Na oportunidade o presidente Jacson Cupertino apontou as necessidades de melhorias na justiça trabalhista e direcionou a pauta para extinção da Terceira Vara de Ilhéus e sua remoção para Camaçari. A presidente Daniela Borges propôs a implantação do PIX judicial para dar celeridade aos pagamentos dos alvarás, além de solicitar a criação de novas Varas para que a justiça trabalhista não fique assoberbada gerando assim o acúmulo de processos.

“Nosso encontro foi bastante produtivo uma vez que as tratativas tiveram uma boa recepção por parte da Corte superior. A presidente Seccional Daniela Borges, está sendo uma voz forte e ativa na luta pela modernização e importância da justiça trabalhista, ancorada nos combativos Conselheiros Federais e Seccionais. E nosso empenho continua na busca de melhorias na JT e sobretudo para permanência da Terceira Vara de Ilhéus. Cada passo nesta jornada nos fortalece e indica que estamos no caminho certo para o fortalecimento da justiça trabalhista e na defesa de nossa advocacia”. Destacou o presidente da OAB Subseção de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino.