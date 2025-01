Olivença é preparada para a Puxada do Mastro

A Prefeitura de Ilhéus iniciou, nesta segunda-feira (06), ações de limpeza e manutenção urbana em Olivença, visando preparar o distrito para a Puxada do Mastro 2025, uma das mais tradicionais manifestações culturais da cidade. As atividades seguem até sexta-feira (10), quando começa a programação oficial do evento.

Os serviços incluem poda de árvores, reparos no calçamento, raspagem de terra, limpeza das praias, pintura de meio-fio, entre outras melhorias. As ações são conduzidas pelas equipes das Secretarias de Serviços Urbanos e de Infraestrutura e Defesa Civil, sob a coordenação dos secretários Cacá Colchões e Gabriel Cerqueira, respectivamente, além da participação do secretário de turismo, Maurício Tavares.

“Olivença merece atenção especial. Nosso objetivo é revitalizar o distrito, contribuindo não só para a realização de um evento marcante, mas também para reforçar o orgulho de moradores e todos envolvidos na festa”, destacou o secretário Cacá Colchões, que também informou que a Secretaria de Serviços Urbanos está atuando em outras frentes de trabalho, com equipes no bairro Conquista, nos arredores do Centro Administrativo Municipal, e no Pontal, na extensão da Sapetinga.

A programação da Puxada do Mastro começa na sexta-feira (10), incluindo atrações musicais, manifestações culturais e atos religiosos. Detalhes sobre o evento serão divulgados nos próximos dias.