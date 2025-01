Prefeito Augusto Castro nomeia Rosivaldo Pinheiro para a Secretaria Municipal da Educação

Por meio do Decreto n.º16.157, publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, desta terça-feira, dia 7, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), nomeou para a titularidade da Secretaria Municipal da Educação, o economista Rosivaldo Pinheiro Mendes dos Santos. No início do segundo, o profissional havia sido nomeado para a Secretaria Municipal de Governo.

Bacharel Economia e pós-graduado em Planejamento e Gestão de Cidades pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), com mais de 20 anos de experiência no setor público, o novo secretário municipal da Educação coordenou o programa Recicla Itabuna no primeiro mandato do atual prefeito encerrado em dezembro, quando promoveu inclusão socioprodutiva e preservação ambiental.

Antes, teve uma trajetória sólida, já tendo liderado a implantação da Bahiagás em Itabuna, atuado na Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), secretário municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, diretor executivo da Câmara Municipal de Vereadores e chefe do Núcleo de Planejamento Orçamentário do município.

Com perfil técnico, o novo secretário vai se dedicar nesta semana à definição de metas e projetos e da equipe de supervisores, técnicos e assessores para que a Secretaria Municipal da Educação possa continuar a oferecer serviços educacionais de qualidade à população. Uma de suas preocupações neste mês será a publicação do Calendário de Matrículas para os alunos que vão mudar de escola ou cuja a escola não ofereça mais o segmento.

Para matricular crianças e adolescentes na escola desejada na Rede Municipal de Ensino pais ou responsáveis devem apresentar a documentação exigida, incluindo a declaração de vacinação do aluno, que deve ser buscada no posto de saúde do bairro onde mora devido à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, aliada ao compromisso do Governo Federal em avançar na meta nacional de vacinação, incluindo vacinas obrigatórias do Sistema Nacional de Imunização.

Caso o responsável direto não consiga, a apresentação da declaração não será impeditiva para renovação de matrícula. Entretanto, ficará no compromisso de apresentar à escola posteriormente em cumprimento às normas legais. No ano passado, 19.141 alunos estavam matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Na mesma edição do Diário Oficial, o arquiteto e urbanista Marcelo Augusto Almeida Andrade foi nomeado para o Departamento de Infraestrutura da Secretaria Municipal da Educação, cargo que ocupou no ano passado. Já os servidores José Campos Vieira e Fernando Alves Pereira Júnior, foram nomeados Ouvidor Geral do Município e Supervisor Médico da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI).