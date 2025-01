Prefeito de Arataca visita a CVR Costa do Cacau

O prefeito de Arataca, Fernando Mansur, visitou as instalações da CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para a destinação correta de resíduos sólidos e que atende as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos-Planares.

Acompanhado do secretários de Obras, Hyan Victor Carvalho, e de Planejamento, Administração Vitor Ferraz Mansur, e de Agricultura Ranielle Rodrigues Costa, do supervisor de Limpeza Pública Luciano e do diretor da Alicerce Terraplenagem Heraldo Nunes, o prefeito foi recepcionado pelo gestor da CVR Mauricio Ramos Sena.

A comitiva de Arataca acompanhou uma apresentação das atividades da empresa no auditório do Centro de Educação Ambiental e em seguida conheceu o processo do armazenamento de resíduos, numa área de toda estrutura e segurança ambiental.

A CVR atende prefeituras como Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Itajuipe, Ibicaraí, Barro Preto, Buerarema e Uruçuca, além de cerca de 70 empresas privadas.

Maurício Ramos Sena ressaltou que a empresa “tem estabelecido uma relação de parceria com as prefeituras, garantindo o armazenamento correto de resíduos e apoiando iniciativas de conservação ambiental e apoio à reciclagem através de associações de catadores”.