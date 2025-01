Prefeitura de Ilhéus garante que salários de dezembro dos servidores da Saúde serão pagos na terça

Diante do estado crítico em se que encontra a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, a gestora da pasta, Sonilda Mello, informou que foi feito um levantamento dos valores devidos pela Secretaria, que incluem os salários de dezembro dos servidores, pagamentos a prestadores de serviços, fornecedores e médicos que atuam como pessoa jurídica (PJ).

“Um somatório de problemas me levou a conversar com o prefeito Valderico Junior, por conta da responsabilidade que temos em relação à saúde. Imediatamente, o prefeito chamou a Procuradoria Jurídica e não tivemos outra alternativa a não ser decretar emergência. Essa medida é essencial para evitar o colapso na saúde do município”, explicou a secretária.

A gestora da pasta garantiu, ainda, que a Secretaria vai honrar o pagamento dos servidores da saúde: “Na próxima terça feira (14), os salários referentes ao mês de dezembro serão pagos. Isso é prioridade”.

O prefeito Valderico Junior também afirmou que os salários estarão nas contas dos servidores, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela gestão:

“Recebemos a prefeitura num estado gravíssimo. Tivemos agora o bloqueio de quase 3 milhões de reais pelo Tribunal de Justiça da Bahia, devido à inadimplência do governo anterior, que não efetuou os pagamentos dos precatórios de 2021, 2023 e 2024. Isso nos deixou mais de R$ 98 milhões de dívida. Mas, com apenas 7 dias úteis de gestão, garantimos que os salários da saúde serão honrados”, disse.