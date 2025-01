Prefeitura de Ilhéus promove trabalho de preservação do acervo da Casa Jorge Amado

A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Cultura, deu um passo importante para a valorização do legado do escritor Jorge Amado, um dos maiores expoentes da cidade e da literatura brasileira. Com o objetivo de reformar a Casa Jorge Amado, a administração pública transferiu o acervo cultural para o Teatro Municipal de Ilhéus, onde promoverá uma exposição ao público, a partir desta quinta-feira (09).

A iniciativa, que busca resgatar a memória do escritor e a cultura de Ilhéus, contou com as presenças do prefeito Valderico Junior, da secretária de Cultura, Anarleide Menezes, e do deputado estadual Pedro Tavares.

“Preservar o acervo de Jorge Amado é preservar a história de Ilhéus e a identidade do nosso povo. Vamos resgatar uma de nossas maiores riquezas: a cultura”, afirmou o prefeito.

O acervo inclui itens como máquina de escrever, máquina de costura, quadros, livros, um piano e outros objetos pessoais do escritor, que, apesar do evidente valor cultural, estavam em salas fechadas, sofrendo com a degradação do tempo. Agora, os itens receberão os cuidados necessários para sua conservação e estarão acessíveis a visitantes e população.