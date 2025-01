Prefeitura de Ilhéus realiza Mutirão de Saúde

No último sábado (18), foi realizado um Mutirão de Saúde na Policlínica Municipal de Ilhéus. Os atendimentos aconteceram na especialidade de angiologia. A ação teve o objetivo de identificar, prevenir e tratar problemas relacionados à circulação sanguínea, como varizes, tromboses e outros distúrbios vasculares, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

Cerca de 80 pessoas foram atendidas por ordem de chegada. Elas aguardavam por esse tipo de atendimento na fila da regulação do município. O mutirão contou a parceria dos médicos cirurgiões vasculares e angiologistas, Dra. Ana Paula Simões e Dr. José Roberto. Os profissionais falaram da importância dessa ação e do prazer que sentiram em ajudar a população. Eles relataram a recorrência de casos de úlceras crônicas, varizes de grosso calibre e normalmente com histórico de mal tratamento. “O paciente vascular precisa ter um cuidado maior, uma investigação mais precisa”, explica Dra. Ana Paula.

Uma das pacientes, a empreendedora Saionara Barreto, disse que resolveu participar do mutirão de angiologia porque os exames e consultas estão sendo marcados com muita dificuldade. Já o aposentado Antônio Carlos comentou que o povo precisava desse tipo de serviço devido à precariedade que foi deixada a saúde em Ilhéus.

Esse é o primeiro mutirão de saúde realizado pela secretaria municipal de saúde de Ilhéus em 2025. Sonilda Mello, secretária de saúde comentou que essa especialidade médica tem uma demanda alta e estava reprimida na central de regulação do município. “Não vamos parar por aqui, virão outros mutirões porque a população merecer ser atendida com humanização, dignidade, e vamos realmente reconstruir a saúde do nosso município”, finalizou Sonilda.