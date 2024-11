Prefeitura de Itabuna distribui 60 mil alevinos

A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA), em parceria com a Bahia Pesca, distribuiu nesta sexta-feira, dia 8, mais de 60 mil alevinos de tilápias para representantes 12 associações de agricultores familiares, Fundação Marimbeta (FMSICA) e Instituto Biofábrica de Cacau

Ao todo, foram beneficiados 105 agricultores familiares de várias áreas rurais do município. A iniciativa tem como objetivo diversificar a produção agropecuária e auxiliar na produção de alimentos tanto para consumo próprio quanto para aumentar a geração de renda para os agricultores com a produção de peixes de qualidade superior.

De acordo com o titular da SEAGRIMA, secretário Moacir Smith Lima, a distribuição de alevinos é uma forma de introduzir e ampliar a produção de proteína na produção da agricultura familiar no município.

Segundo ele, a iniciativa já distribuiu mais de 200 mil alevinos desde o início da atual gestão do prefeito reeleito Augusto Castro (PSD). A partir do próximo ano, será estimulada a produção aves de corte e de postura.

“Já acertamos com as instituições parceiras para cumprir a determinação do prefeito Augusto Castro. Além de fortalecer e ampliar no município o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com a compra da produção hortigranjeira, também vamos introduzir a produção de frango, além do peixe”, disse.

O secretário enfatizou que somado aos alevinos, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, também fez a distribuição de mais de 25 mil mudas de plantas frutíferas e viabilizou cartas de crédito para os agricultores familiares em parceria com a Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco do Brasil.

Por meio de emendas dos deputados federais Lídice da Mata (PSB-BA) e Paulo Magalhães (PSD-BA), a Prefeitura conseguiu dois tratores para auxiliar a preparação do solo para os plantios.

O secretário Moacir Lima ressaltou também que os técnicos em topografia e os engenheiros agrônomos da SEAGRIMA, periodicamente, realizam análises do solo e das folhas orientando os agricultores na melhoria da produção em suas propriedades.

Moradora da Roça do Povo, a agricultora Maria José das Virgens, 69 anos, contou que é uma satisfação muito grande receber os alevinos e poder contar com mais um alimento na mesa.

“Com os alevinos é muito bom, porque a gente cria na represa que temos lá na roça e até a Semana Santa já vai ter um peixinho para comer e também para vender. Então, isso é muito bom”, contou.

Já Ailton Barbosa do Nascimento, 67 anos, agricultor familiar há 24 anos da Associação do Manoel Chinês, se destaca como um dos maiores produtores de peixes entre os associados.

Ele revelou que atualmente tem cinco tanques de criação de peixes na propriedade. “Com a distribuição dos alevinos, ajuda na qualidade e na produção da proteína. Eu tiro média de 80 kg a 100 kg de peixes por mês. Geralmente levamos tambaqui e tilápia, é misto. Então, essa distribuição é de uma grande valia para nós”, afirmou.

Para Ailton quanto mais o governo municipal ajuda o agricultor, mais o agricultor ajuda na produção de alimentos. “É muito importante e a gestão do prefeito Augusto Castro está de parabéns. Que continue assim, nos ajudando e a gente retribui ajudando também”, finalizou.