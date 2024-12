Prefeitura de Itabuna divulga data da entrega das cestas do Programa Natal com Ceia na Mesa

Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), divulgou a data de entrega das cestas natalinas do Programa Natal com Ceia na Mesa. A distribuição vai acontecer na quinta-feira, dia 19, das 9 às 16 horas.

Os locais continuam sendo o Centro de Cultura de Adonias Filho; Escola Frederico Smith Lima, na Urbis IV; quadra do Colégio CISO, no Fátima; Escola Lourival Soares, em Ferradas, e na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, no São Caetano.

Cada cesta natalina contém os seguintes itens: feijão carioquinha, arroz branco, macarrão tipo parafuso, milho-verde em conserva, açúcar cristal, leite da vaca em pó instantâneo, frango inteiro congelado, goiabada de corte, suco integral, farofa pronta de mandioca, bombons sortidos de chocolate e panetone.

Nesta segunda-feira, dia 16, das 9 às 16 horas, nos CRAS (I, II, CEU e IV) e Itinerante estão sendo distribuídos 10 mil tíquetes (vouchers) para as cestas. Famílias cadastradas no CadÚnico com renda per capita de R$ 218 e que tenha duas ou mais pessoas na composição familiar e referenciadas no CRAS têm direito à cesta natalina.