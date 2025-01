Prefeitura de Itabuna inicia a limpeza do canal do São Pedro em ação preventiva às chuvas

A Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) iniciou na terça-feira, dia 14, a limpeza de trechos do canal de drenagem do São Pedro em ação preventiva às chuvas. Com o suporte de uma retroescavadeira, operários e o operador de máquinas da Prefeitura de Itabuna está removendo lixo e entulhos nas aberturas de manilhas ao longo do canal, entre as ruas Senhor do Bonfim e Dinamarca. A vegetação será roçada manualmente.

O superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, reafirmou que as ações determinadas pelo prefeito Augusto Castro (PSD) integram o cronograma de preparação da cidade para o período chuvoso, que deve se intensificar nos próximos três dias. A previsão é que os maiores acumulados devam acontecer hoje, dia 14, 13,6 mm até sexta-feira, dia 17,de acordo com a previsão do INMET e CEMADEN.

Até agora, já foram limpos os canais de drenagem dos bairros Canal Jaçanã, Vila Anália e da Feira da Califórnia, dando prosseguimento às ações iniciadas no começo de dezembro do ano passado. O cronograma prevê ainda a limpeza dos canais dos bairros Urbis 4, Sinval Palmeira, Lomanto, Novo Lomanto e Nova Itabuna com a remoção de detritos, roçagem e utilização de maquinário para rebaixamento da calha “É fundamental que a população coopere com ações rotineiras de limpeza e manutenção da cidade para que não tenhamos problemas de alagamentos, mesmo as chuvas intensas. Por isso, o lixo deve ser descartado em sacolas fechadas pelo menos uma hora antes da passagem dos compactadores e se evite descartar lixo nas ruas”, alertou.

FÁTIMA

Em terreno baldio na Rua São Sebastião foram removidas toneladas de lixo e entulhos, ação que se tornou recorrente diante do frequente descarte desses materiais, embora os compactadores operem regularmente nas ruas do bairro. Além de foco de doenças em prejuízo dos próprios moradores, o ponto viciado de lixo contribui para a proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos e é fonte de contaminação da parte final do canal Água Branca e do Rio Cachoeira.