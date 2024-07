Sebrae abre vagas para seleção pública na Bahia

Inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação CEFET Bahia, somente até 04/08/2024, onde também está disponível o comunicado completo (acesse em: bit.ly/selecaosebrae2024)

O Sebrae traz oportunidades em Salvador e no interior do estado para diversas áreas de formação, com atuação nos setores de Aquisições; Administrativo e Financeiro; Gestão de Programas, Projetos e Processos; Integridade Corporativa ou Auditoria Interna; Atendimento a Negócios; Engenharia Civil e Arquitetura; Tecnologia da Informação e Comunicação – Sistemas e Infraestrutura de TI; Análise de Dados; Comunicação, Marketing e Mídias; e Jurídico.

Vale esclarecer que não se trata de concurso público, uma vez que o Sebrae é uma entidade privada e, por isso, o regime de contratação é o da CLT. Como orienta a assessora da Diretoria de Administração e Finanças à frente do processo, Betina Costa Pinto, “muita gente confunde a natureza do Sebrae. Por receber e aplicar recursos públicos, a organização adota um regime de contratação por seleção pública, com edital aberto à sociedade para garantir a transparência e a ampla concorrência no processo”.

Dúvidas e solicitações de mais informações sobre a seleção podem ser direcionadas para o e-mail: [email protected].