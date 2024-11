Sebrae realiza palestra sobre planejamento financeiro

O Sebrae promoverá o evento “Papo Saúde – Planejando o Sucesso Financeiro do seu Negócio”, nos dias 12 e 13 de novembro, em Ilhéus e Itabuna, respectivamente, voltado para profissionais da área de saúde. As inscrições podem ser feitas nos links abaixo.

Ministrada pelo especialista em Administração Hospitalar e mestre em Gestão Empresarial, José Alberto Costa Muricy, a palestra abordará temas como análise financeira, definição de OKRs (sigla em inglês para Objetivos e Resultados-Chave), reflexões sobre o setor de saúde, desafios tecnológicos, gestão estratégica e visão operacional, além da importância de indicadores para projeções futuras.

Em Ilhéus, o encontro será realizado no Auditório do Ilhéus Praia Hotel, no dia 12. Já em Itabuna, será no Alameda Mall, no dia 13, ambos às 19h.

A gestora de projetos do Sebrae, Karla Peixoto, reforça a importância da iniciativa. “Este encontro é uma oportunidade para os profissionais de saúde compreenderem como planejar financeiramente seus negócios e transformar desafios do setor em oportunidades de crescimento”, concluiu.