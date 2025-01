Secretária de Saúde de Ilhéus se reúne com a ONG Planeta dos Bichos

Representantes da “Planeta dos Bichos” apresentaram à Secretária Municipal de Saúde, Sonilda Mello, nesta sexta-feira (24), os projetos e as ações da ONG em Ilhéus. Para a secretária, ouvir uma instituição que tem atuado diariamente em prol da causa animal é importante para colaborar com o trabalho da prefeitura:

“É uma decisão do prefeito Valderico Junior não só cuidar da saúde dos seres humanos, mas também ter um olhar diferenciado para as questões dos animais, porque é um problema de saúde pública, e temos que fazer o controle das zoonoses. Estamos atentos e vamos levar a proposta da ONG Planeta dos bichos ao nosso prefeito, que acredito que terá bons olhos para esse projeto”, disse Sonilda Mello.

A “Planeta dos Bichos” existe há 18 anos, com uma atuação de destaque no resgate e cuidados com animais abandonados. A tesoureira da instituição, Cláudia Ribeiro, fez algumas solicitações à Secretaria de Saúde (Sesau), e afirmou que a organização tem esperança na nova gestão municipal:

“Nós acreditamos que vá realmente fazer a diferença, pois sentimos a boa vontade. Estamos trazendo um projeto que junto com a Secretaria de Saúde irá atender de forma adequada nossos animais. Agradeço à gestão por nos ouvir”.

