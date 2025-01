Secretaria de Segurança lança ‘Prevenir é Agir’

De acordo com o Dicionário Michaelis, prevenir significa “dispor algo com antecipação, a fim de evitar qualquer dano ou mal”. Esse é justamente o objetivo da Secretaria da Segurança Pública (SSP) com o lançamento, nesta terça-feira (21), da 2ª edição do projeto “Prevenir é Agir, Venha na Paz”, que capacita profissionais das forças de segurança para atuarem nos festejos populares do verão e convoca baianos e turistas para curtir as festas em todo o estado em clima de tranquilidade.

O ato ocorreu no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, e contou com a presença de autoridades e artistas. As Ganhadeiras de Itapuã realizaram uma apresentação musical. O trabalho, coordenado pela Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev), tem a participação de policiais militares e civis, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica.

“A importância é trabalhar na conscientização para que todos os foliões venham na paz, venham curtir o Carnaval, as festas com aquele propósito de entretenimento, de paz, sem violência. A gente conta com o apoio da associação de blocos, dos artistas, para fazer um Carnaval com mais segurança”, explicou o secretário da segurança pública, Marcelo Werner.

Durante a ação especial, serão produzidas peças publicitárias com mensagens de paz, com dicas de segurança. O material será veiculado nas redes sociais dos artistas apoiadores da iniciativa, além de rádio e TV.