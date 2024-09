Setembro Amarelo no hospital Materno-Infantil de Ilhéus

Único hospital da Bahia habilitado ao atendimento especializado aos povos indígenas, o Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, terá uma programação extensa alusiva ao Setembro Amarelo, mês que destaca a luta contra o suicídio.

E, conforme o mais amplo levantamento sobre o tema, publicado em setembro de 2023, na revista The Lancet Regional Health – Américas, a proporção de mortes autoimpostas entre os integrantes dos povos originários era de 9,3 casos em cada grupo de 100 mil indivíduos em 2000 e quase dobrou em 21 anos, chegando a 17,6 por 100 mil. O Brasil tem quase 1,7 milhão de indígenas, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Com 229.103, a Bahia conta com a segunda maior população indígena no país, o que representa 1,62% dos habitantes do estado.

Uma das ações de acolhimento e escuta vai acontecer durante o “Seminário de Jovens e Anciões Indígenas nos Conhecimentos Tradicionais”, marcado para os dias 26, 27 e 28 deste mês, na praça principal de Olivença, em Ilhéus. Profissionais do hospital, em parceria com a equipe da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), órgão responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, realizarão rodas de conversa, tratando-as como um momento para relatar aflições com temas de vulnerabilidade, racismo estrutural, preconceito, violência, esgotamento e sensação de não pertencimento social.

Iniciativas semelhantes também vão ser promovidas internamente para os colaboradores do hospital, sob a temática “Cuidando de quem Cuida”. O Projeto “Anjo Amigo”, consolidará as relações interpessoais e de estímulo a comunicação afetiva e saudável, intensificando o vínculo solidário profissional entre colaboradores e pacientes. Nas salas de espera do hospital e nos alojamentos, ocorrerão dinâmicas com gestantes e puérperas, com temas sobre depressão pós-parto e sinais de isolamento na infância. Para as crianças internadas na Pediatria, haverá ações de identificação precoce de sinais de isolamento nesta fase da vida.

A unidade

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio é a primeira maternidade que atende 100% através do Sistema Único de Saúde (SUS) da região sul do Estado. Foi inaugurada em dezembro de 2021 pelo Governo da Bahia, através da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab). Desde então é administrada pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS).

A unidade possui 105 leitos para obstetrícia, partos normal e de alto risco, pediatria clínica, UTIs pediátrica e Neonatal, e já ultrapassou a marca de oito mil bebês nascidos em pouco mais de dois anos de funcionamento. Deste total, mais de 300 bebês são indígenas.