Sisu 2025: Uesc oferta 1.870 vagas na graduação e Psicologia como nova opção de curso

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) disponibiliza 1.870 vagas em 35 cursos de graduação através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ano de 2025. Com oferta maior em relação ao ano passado, a novidade é o curso de Psicologia, que formará a sua primeira turma.

As inscrições do processo de seleção para o Sisu 2025 acontecerão de 17 a 21 de janeiro, através da plataforma https://acessounico.mec.gov.br/sisu . Podem concorrer candidatos que tenham completado o Ensino Médio, participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) e tirado nota acima de zero na redação.

De acordo com o Termo de Adesão da Uesc ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), assinado em dezembro último, do total de 1.870 vagas, 1.004 vagas serão oferecidas na categoria de ações afirmativas e 866 vagas destinadas à ampla concorrência.

O gerente de Seleção e Orientação da Uesc, Prof. Dr. Eduardo Palmeira, alerta que a Resolução Nº 56/2024 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), tornou obrigatória a validação da heteroidentificação para todos os autodeclarados pretos ou pardos e incluiu cotas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD), com até duas vagas reservadas em cada curso.

As vagas reservadas para as ações afirmativas são assim distribuídas: 653 vagas para candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio e os quatro anos do Ensino Fundamental em escolas públicas; 211 vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 70 vagas para candidatos indígenas e quilombolas; 70 vagas para pessoas com deficiência.

Os cursos de graduação presencial ofertados pela Uesc em Bacharelado são: Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Física, Geografia, Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, Medicina, Medicina Veterinária, Matemática, Psicologia e Química.

Em nível de Licenciatura, a Uesc oferece os seguintes cursos: Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras (Português-Espanhol), Letras (Português – Inglês), Matemática, Pedagogia e Química.

Os estudantes e demais interessados poderão consultar as vagas ofertadas nesta edição por meio do botão “Consultar vagas” da página Acesso Único Sisu ( https://acessounico.mec.gov.br/sisu ) . A consulta de vagas aqui informada deverá ficar disponível no link indicado a partir do dia 14 de janeiro de 2025.

A divulgação do resultado da chamada regular do Sisu está prevista para o dia 26 de janeiro, sendo que a matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular ocorrerá de 27 a 31 de janeiro. O lançamento das vagas ocupadas na chamada regular ocorrerá no período de 27 de janeiro a 4 de fevereiro.