Terceira edição da Ceia Solidária da Igreja Teosópolis de Itabuna

Gratidão, felicidade, privilegio, alegria. A Ceia Solidária da Igreja Teosópolis de Itabuna, em sua terceira edição, levou alegria e gratidão a 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de proporcionar uma experiência de satisfação aos voluntários envolvidos.

“Estou participando pela primeira vez e tem sido uma bênção enorme. Está tudo maravilhoso, filmei tudo e o coral foi lindo!”, compartilhou Maria Graciele Santos Oliveira, moradora do bairro Jorge Amado e beneficiária do Mercado Solidário, que participou da ceia com sua família, incluindo três crianças.

O evento aconteceu na noite de sexta-feira (20) e reuniu 200 pessoas atendidas pelos programas sociais da igreja, como o Mercado Solidário, que oferece créditos solidários gratuitos convertidos em alimentos à escolha dos beneficiados.

A quadra do Colégio Batista de Itabuna, foi decorada com temas natalinos, criando um ambiente acolhedor. A ceia serviu pratos típicos de Natal, com comida deliciosa e farta.

O grande Coral Teosópolis se apresentou, oferecendo música, louvores e uma celebração de comunhão. Diversos presentes foram sorteados, e todas as famílias receberam um panetone como presente. Muitos também ganharam enfeites natalinos sorteados durante o evento. A ação foi coordenada pelos Ministérios de Ação Social e Infantil da igreja.

Dona Nádia Pereira, aposentada de 66 anos, moradora do Novo Fonseca, também participou da Ceia Solidária pela primeira vez. “Eu vim e trouxe um bocado de comadre, elas estão adorando”, contou ela, que é beneficiada do Mercado Solidário.

“Estou amando tudo. Nunca tive uma ceia como essa. A comida está deliciosa e me senti num jantar de gala!”, afirmou Liliane Souza Santos, moradora do bairro Maria Pinheiro.

Rafaela Nunes Mangabeira, dona de casa do bairro Fonseca, também expressou sua felicidade: “Estou adorando participar”, disse ela, ao lado das amigas Jaciara Teixeira e Tainá Santos, que também levaram para casa ventiladores sorteados no evento.

Cristiane Bernardo, de 45 anos, moradora do bairro São Roque, não escondia a felicidade. “Foi uma experiência incrível. Estou muito feliz com a forma como nos tratam aqui”, contou, enquanto exibia o prêmio de uma air fryer que ganhou no sorteio.

Gratidão em poder ajudar

A advogada e professora aposentada Valdice Bezerra, uma das voluntárias da Ceia Solidária, contribuiu não apenas com sua presença, mas também confeccionando dezenas de enfeites natalinos e fazendo doações aos beneficiados. Sua emoção era visível.

““É um privilégio poder usar os dons e talentos que Deus me deu para ajudar. Estar aqui é um prazer uma realização pessoal, poder ajudar aqueles que mais necessitam. É muito gratificante contribuir com a felicidade das pessoas. Fiquei emocionada em está contribuindo com a alegria das pessoas”, disse Valdice, emocionada.

Responsável pela cozinha a advogada Daniele Novais expressou sua gratidão. “Meu sentimento é de gratidão e felicidade poder fazer algo por essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Quero ressaltar a relevância no trabalho da igreja, que faz a diferença nas comunidades menos favorecidas de Itabuna. Podendo proporcionar algo a muitos que não tem”, ressaltou a advogada.

Gilson Pinheiro, responsável pelo Ministério da Ação Social, ressaltou o papel fundamental da igreja na comunidade. “Este evento é uma forma de demonstrarmos o amor de Deus. As pessoas se sentem acolhidas e importantes, e nós nos sentimos recompensados ao ver a alegria nos rostos delas. Dessa maneira, conseguimos propagar o verdadeiro espírito do Natal, que é a prática da generosidade”, acentuou.