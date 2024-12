Uesc ofertará 1.870 vagas de graduação pelo SiSU em 2025

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) anunciou a oferta de 1.870 vagas em cursos de graduação para o ano de 2025. De acordo com o termo de adesão da instituição ao Sistema de Seleção Unificada SiSU, 866 vagas serão destinadas à ampla concorrência, enquanto 1.004 vagas serão ofertadas dentro de modalidades de ações afirmativas.

As vagas reservadas para as ações afirmativas estão distribuídas da seguinte forma: 653 vagas para candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio e os quatro anos do Ensino Fundamental em escolas públicas; 211 vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 70 vagas para candidatos indígenas e quilombolas; 70 vagas para pessoas com deficiência.

Um destaque é a exigência do processo de heteroidentificação para validação das autodeclarações raciais, instituído pela Resolução Consepe/Uesc nº 56/2024.

A Uesc oferece vagas em 35 cursos de graduação presenciais, contemplando áreas diversas de formação. Os cursos de bacharelado em Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Física, Geografia, Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, Medicina, Medicina Veterinária, Matemática, Psicologia e Química.

Além disso, a universidade oferta licenciaturas em Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química. Em 2025, a graduação em Psicologia estreia na grade de cursos, com a oferta de 40 vagas para a primeira turma.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acompanhar as informações e editais pelo site oficial da Uesc. (www.uesc.br)