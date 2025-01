EMASA amplia redes de água e esgoto no Bairro Mangabinha

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) iniciou na manhã de quinta-feira, dia 16, as obras de ampliação das redes de água e de esgoto nas ruas Ubaldino Brandão e Nossa Senhora das Graças, no Bairro Mangabinha.

Estão sendo implantados pouco mais de 350 metros de redes, com tubulação de 60 milímetros para água e 150 milímetros para esgotamento sanitário. As vias estão próximas a um dos reservatórios do Projeto Mais Água para a Cidade, com capacidade de armazenar três milhões de litros.

De acordo com o presidente da EMASA, Ivan Maia, essa ampliação das redes atendem a uma determinação do prefeito Augusto Castro (PSD) que em visita ao reservatório do Mais Água na sexta-feira passada, dia 10, foi abordado por uma comissão de moradores do Mangabinha que pediram a implantação das redes de água e esgoto, cujo projeto estava no planejamento da empresa.

“O prefeito Augusto Castro foi muito cordial e atencioso ao pedido dos moradores das duas ruas. Como a EMASA já tinha o projeto de ampliação das redes para as duas vias, nos comprometemos com o prefeito e com a comissão em iniciar a obra com a máxima brevidade”, afirmou Ivan Maia.

Ainda segundo Maia, que visitou o início dos trabalhos na companhia do diretor e do gerente técnico da EMASA, Fernando Duarte e João Bitencourt, respectivamente, além da ampliação das redes, serão realizadas 50 ligações residenciais de água e esgoto.

“Esses moradores serão atendidos diretamente pelo reservatório da Mais Água. Os imóveis serão cadastrados e hidrometrados, com o objetivo de ter um consumo consciente da água, evitando o desperdício”, disse o presidente Ivan Maia.

Morador da Rua Ubaldino Brandão, há 23 anos, o aposentado Gilberto Cruz lembrou do período em que descia próximo as margens do Rio cachoeira para obter para casa.

“Quando nós chegamos aqui, a gente descia para pegar água nos braços. Depois puxamos um ‘gatinho’, a água veio para mais perto. Com o passar do tempo, nos juntamos e fizemos o esgoto, que corria a céu aberto. Cada morador colaborou com um cano e assim foi feito, inclusive colocando uma caixinha coletora”, recordou o aposentado.

Ele acredita que agora com os serviços de ampliação das redes de água e esgoto pela EMASA, tudo vai melhorar. “Agora está sendo feito o trabalho de verdade, pois o prefeito garantiu e cumpriu. Só temos que agradecer”, reconheceu o senhor Gilberto Cruz.