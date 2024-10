Estudantes do IFBaiano Ilhéus visitam a CVR Costa do Cacau

Dentro da proposta de envolvimento dos estudantes com as questões ambientais e a valorização da sustentabilidade, a CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para o armazenamento correto de resíduos sólidos, recebeu a visita de estudantes do ensino médio dos cursos técnicos de Segurança do Trabalho e de Informática do Instituto Federal Baiano-Ilhéus.

Os alunos estão desenvolvendo um projeto de extensão na cidade de Ilhéus com o tema “Cadê o lixo que estava aqui?”. O projeto visa identificar pontos de acúmulo de lixo no município, além de conscientizar a população sobre esse problema, que está se agravando cada vez mais.

Eles conheceram as instalações da CVR Costa do Cacau, localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna) para entender o funcionamento do aterro sanitário que atende à região e observar de perto a destinação final dos resíduos.

Os estudantes também participaram de uma apresentação no Centro de Educação Ambiental e visitaram o viveiro de mudas mantido pela CVR, que distribui plantas para associações e entidades.

Os grupos interessados em visitar a CVR Costa do Cacau, podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]

ou pelo WhatsApp 73 9926-3585. As visitas acontecem pela manhã, com um limite de 20 pessoas por turma.