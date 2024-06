Preparação do Ita Pedro está nos detalhes

Itabuna se prepara para receber a 3ª edição do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil, que este ano traz o tema “É Tão Bom Se Apaixonar”. O evento, realizado pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), homenageia o saudoso Kocó, da Banda Lordão, falecido em fevereiro, cuja contribuição à música local é imensurável.

Entre os dias 27 e 30 de junho, a Arena Zé Cachoeira será palco para cerca de 40 atrações, incluindo nomes de destaque no cenário musical brasileiro como Thiago Aquino, Calcinha Preta, Heitor Costa, Solange Almeida, Leo Santana, Gusttavo Lima, Joelma, Pablo, Dorgival Dantas e Batista Lima. A programação diversificada promete agradar a todos os públicos, celebrando a cultura e a tradição junina com muita música e alegria.

O Ita Pedro 2024 conta com o apoio fundamental de patrocinadores que acreditam na importância da valorização cultural, no potencial turístico e financeiro do evento. Dentre os patrocinadores estão: Atakarejo, Plansul, Devassa, Rota Transportes, Oásis Rede de Postos, Brasil Nutri Ambiental, Águia Branca, Alcif Mais e Camarote Garden.

Estes parceiros são essenciais para a realização do evento, garantindo uma estrutura robusta e segura para receber milhares de visitantes. O Ita Pedro 2024 é um grande evento que, além de oferecer entretenimento de qualidade, vai proporcionar dias de muita emoção e celebração, onde a tradição junina encontra o carinho e o amor de uma cidade inteira.