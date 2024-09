Uesc no Programa de Cidadania Fiscal

Aconteceu, no dia 4 de setembro, na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), o Encontro de Cidadania Fiscal, promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), com a finalidade de ampliar a parceria da instituição e a Receita Federal do Brasil nos programas de educação fiscal.

Ao longo do dia, foi discutido o Programa de Cidadania Fiscal da Receita Federal, a curricularização da extensão no âmbito da Uesc e as ações e resultados dos projetos promovidos pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade. O evento resultou em diversas propostas e encaminhamentos que promovem o fortalecimento de parcerias entre os agentes envolvidos.

O encontro contou com a participação do vice-reitor, professor Maurício Moreau, o pró-reitor de Extensão, professor Cristiano Bahia, o diretor do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DCAC), professor Iracildo Silva Santos, a presidente da UNCME, professora Gilvânia do Nascimento, os representantes da Receita Federal do Brasil, Ana Paula Sacchi, Marirone Carvalho e Raul Cabadas, além de conselheiros de educação de diversos municípios baianos.

O programa de educação escolar da Receita Federal está amparado no Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério da Educação (MEC) que visa o desenvolvimento do Projeto Rede Federal Cidadã, intercâmbio voltado à sustentabilidade ambiental e à cidadania fiscal.

O professor Genesy Martins, coordenador do NAF/Uesc, também esteve presente ao encontro. Ele lembra que o projeto do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, desenvolvido em conjunto com a Receita Federal, proporciona aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis a aplicação dos conhecimentos teóricos e também presta serviços contábeis, fiscais e jurídicos gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo.